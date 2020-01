Roma, fallito il blocco dei diesel: arriva la domenica ecologica

I quattro giorni di stop alla circolazione con blocco integrale per le vetture Diesel non sono bastati a far rientrare nella soglia della norma le polveri sottili a Roma. Restano 11 su 13 le centraline con Pm10 superiore a 50 microgrammi per metro cubo. Venerdì secondo i dati di Arpa Lazio lo sforamento dei limiti è avvenuto ad: Arenula (51), Preneste (64), Francia (54), Magna Grecia (59), Cinecittà (59), Villa Ada (55), Eur Fermi (51), Bufalotta (62), Cipro (52), Tiburtina (70) e Cavaliere (55). La pioggia che questa mattina ha bagnato la Capitale potrebbe aver migliorato la situazione. Per domani, 19 gennaio, è stata disposta la giornata ecologica, prima della quattro decise a dicembre, con la quale si limita la circolazione a tutti i veicoli a motore nella fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 fino alle 20.30. Le altre date sono: 9 febbraio, 23 febbraio e 29 marzo.