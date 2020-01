Roma, Fonseca sugli infortunati: "Spero che Perotti recuperi in tempo per la Lazio"

Sarà una settimana di vigilia del derby impegnativa anche per la Roma. I giallorossi, infatti, domani affronteranno la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. Match insidioso allo Stadium, che Fonseca dovra affrontare senza poter contare sugli infortunati. Sono tanti i grandi nomi ancora ai box e, in vista derby, il tecnico portoghese è ottimista per uno solo di loro. Ecco le sue dichiarazioni a Roma Tv: "Se c'è qualche giocatore recuperato? Soltanto Fazio. Perotti non è pronto, così come Pastore e Mkhitaryan. Speriamo che contro la Lazio possa tornare almeno Perotti".

NAPOLI - LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO, LE PAROLE DI DIACONALE SULLA MULTA AI TIFOSI

TORNA ALLA HOMEPAGE