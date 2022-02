Roma - Genoa, "Il Romanista" attacca gli arbitri: "Fate ride"

Non hanno preso bene i tifosi e la Roma stessa la decisione del direttore di gara Abisso che nella gara di ieri contro il Genoa ha deciso di annullare la rete siglata da Zaniolo a causa di un fallo precedente compiuto da Abraham ai danni di Vásquez. Una decisione ritenuta errata e che scatenato tantissime polemiche anche sui giornali di settore. "Il Romanista" titola "Fate Ride", rivolto ovviamente agli arbitri paragonando quanto accaduto all'Olimpico con il derby di Milano dove un fallo su Sanchez non è stato fischiato e subito dopo è maturato il gol del Milan. Due episodi che però non possono essere paragonati perché diversi: il fallo subito dal calciatore del Genoa è un pestone e da regolamento va punito, quello tra Giroud e Sanchez è invece interpretabile e il direttore di gara ha deciso di non fischiare.