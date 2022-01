Roma, Gualtieri: "A gennaio pronti a incontrare i Friedkin per lo stadio"

Torna sotto le luci dei riflettori la questione legata al nuovo stadio della Roma. Quanto fatto dall'ex presidente Pallotta negli ultimi anni si è concluso con un nulla di fatto e adesso i Friedkin vogliono ripartire da zero e far partire il progetto. Il presidente del club giallorosso ha già avuto i primi contatti con il nuovo sindaco di Roma Roberto Gualtieri come confermato dallo stesso a margine di una commemorazione al Verano: "Se a gennaio ci sarà un incontro con Friedkin sullo stadio della Roma? Noi siamo pronti a incontrarli e assolutamente disponibili. Ci sono già stati dei primi contatti anche con l'assessore Veloccia. Siamo pronti e mi risulta che ci sia anche da parte loro un interesse ad avere un incontro quanto prima".