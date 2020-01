Roma, i convocati di Fonseca per il derby: recuperano Perotti e Pastore

Il derby è alle porte e le prime mosse iniziano a essere svelate. Se la Lazio farà uscire i convocati solo domattina, la Roma anticipa e rende pubblica la distinta un giorno prima del match. Come anticipato dallo stesso Fonseca in conferenza stampa, i giallorossi recuperano in extremis Perotti e Pastore per la panchina. Out tutti gli infortunati, da Zaniolo e Diawara passando per Mkhitaryan e Zappacosta. Di seguito, ecco i convocati della Roma per il derby.

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.



Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Bruno Peres, Spinazzola.



Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Veretout, Pastore.



Attaccanti: Dzeko, Ünder, Kalinic, Kluivert.

