Roma, Koné: "Avevamo studiato la Lazio. Ecco cos'è successo con Guendouzi..."

Nel post partita del derby della Capitale tra Roma e Lazio è intervenuto in conferenza stampa il centrocampista giallorosso Manu Koné. Ecco le sue dichiarazioni: "Avevamo preparato la partita così lavorando forte tutta la settimana. Avevamo studiato la Lazio sotto ogni aspetto. Siamo partiti subito forte già dal primo tempo, siamo contentissimi della vittoria. Scontro con Guendouzi? Siamo buoni amici fuori dal rettangolo verde e compagni di Nazionale, quello che succede in campo resta lì. Entrambi volevamo vincere, ma non è successo nulla di che".