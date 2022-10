Roma, la decisione del Giudice Sportivo sul testa a testa tra Karsdorp e Irrati

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

È stato appena pubblicato, sul sito ufficiale della Lega di Serie A, il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo. Per quanto riguarda l'episodio, avvenuto al termine di Roma-Napoli e che ha visto coinvolto Karsdorp, è stata confermata la mancata espulsione ai danni dell'olandese, che non è stato sanzionato in alcun modo. Per lui si era parlato anche del rischio di una maxi-squalifica che, tuttavia, non è giunta nonostante la veemenza con cui il giocatore si sia approcciato all'arbitro Irrati, mettendosi testa a testa. Le immagini avevano fatto il giro del web, con i tifosi romanisti preoccupati di dover fare a meno di Karsdorp anche nel derby della Capitale, in programma il prossimo 6 novembre. Niente di tutto ciò: per il Giudice Sportivo è come se non fosse accaduto nulla.

Nella parte del comunicato dedicata alla squalifica per due giornate del preparatore della Roma, Stefano Rapetti, si legge che "il contatto con il calciatore della squadra avversaria è stato impedito solo dall'intervento di altri tesserati della propria società". Il rimando è chiaramente allo stesso Karsdorp che, non solamente non viene sanzionato, bensì si prende il merito di aver evitato il peggio.

