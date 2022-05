Roma, la stampa spagnola accende la polemica: “Era rigore per il Feyenoord”

TUTTOmercatoWEB.com

Basta un gol di Zaniolo in finale alla Roma per aggiudicarsi la prima edizione della Conference League, la terza competizione per importanza per club europei. A Tirana va in scena un match non esattamente divertentissimo che vede andare in vantaggio i giallorossi nella prima frazione. Nella ripresa si sveglia il Feyenoord che centra due pali clamorosi che non gli consentono di trovare il pareggio. Proprio in una di queste sue occasioni c'è un episodio in area di rigore giallorossa che sta facendo discutere tanto. Il pallone, dopo essersi infranto contro il palo di Rui Patricio, finisce sul braccio largo di Cristante e poi in qualche modo la difesa di Mourinho riesce ad allontanare. Dopo un breve confronto con il Var, l'arbitro fa riprendere il gioco senza andare a rivedere l'azione al monitor. ESPN, uno dei maggiori quotidiani sportivi in Spagna, è tornato sull'episodio accendendo una piccola polemica sui social scrivendo: "E questa mano? La palla ha colpito il palo e poi il braccio di Cristante, ma l'arbitro e il VAR non hanno ravvisato nulla... Era rigore per il Feyenoord?".