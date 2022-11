Roma - Lazio, Karsdorp: "Dobbiamo dare il 200%. E' una grande partita"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel prepartita di Roma-Lazio è intervenuto ai microfoni di Dazn il terzino giallorosso Rick Karsdorp per commentare la sfida di questa sera:

"Stasera bisogna fare una grande partita, il derby è una partita speciale e dobbiamo dare il 200%. Fisicamente non è stato semplice tornare dopo l’infortunio. Ho recuperato velocemente e sono felice. Sono pronto per questa sera, come tutta la squadra".