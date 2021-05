Roma - Lazio, le probabili formazioni: tornano Leiva e Milinkovic, Marusic dietro

Torna Milinkovic, Marusic confermato sulla linea dei difensori, Luiz Felipe dalla panchina con Lulic nuovamente sulla fascia sinistra. Sono queste le probabili scelte di Inzaghi in vista del derby di sabato sera. Il 'Sergente', reduce dall'operazione per una frattura al setto nasale, si è allenato con il resto dei compagni per l'intera sessione, prove tattiche comprese. Partirà dall'inizio, componendo il terzetto di centrocampo con Luis Alberto e Leiva. Sulle fasce agiranno Lazzari e Lulic, mentre Marusic rimarrà dietro con Radu e Acerbi. Reina tornerà tra i pali dopo aver lasciato la porta a Strakosha contro il Parma. In attacco la coppia Correa - Immobile. Luiz Felipe, infine, è a disposizione ma, salvo sorprese, non verrà utilizzato dall'inizio.

Serie A 2020-2021, 37ª giornata

Sabato 15 maggio 2021, ore 20:45

Stadio Olimpico di Roma

Probabili formazioni:

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Villar; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Luiz Felipe, Parolo, Cataldi, Akpa Akpro, Fares, Pereira, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.