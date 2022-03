Roma - Lazio | Mourinho raffredda la festa: "Qui la peggior sconfitta della mia carriera"

TUTTOmercatoWEB.com

Ci sono dimensioni e dimensioni. Dimensioni sportive, nazionali e internazionali, in cui il calcio è vissuto con parametri legati a vittorie eccezionali, imprese eclatanti, trofei immortali. Dimensioni locali, in cui, giustamente, una stracittadina assume i connotati di un campionato nel campionato ma la cui visione è limitata per chi lo guarda dal di fuori. Anzi, può divenire quasi lo specchio di una mentalità chiusa, ferma ad un'orizzonte troppo vicino per essere congiunto con la realtà. La Roma ha vinto il derby 3-0, su questo non v'è appello. Tuttavia, tutto il populismo giallorosso che affonda le sue radici in una minoritaria radice storica dai crismi nobiliari, è comunque riuscito a rendersi protagonista in negativo in conferenza stampa. Una domanda, l'ultima nella pancia dell'Olimpico all'indirizzo di Mourinho, da far accapponare la pelle: "Volevo chiederle se dal punto di vista tattico, emozionale, folla, questa è una delle 10 partite più belle che può ricordare nella sua carriera". Risate e sorrisi da una parte e dall'altra. Il sintomo di un qualcosa che ad un allenatore come il portoghese non può essere chiesto così, in quel modo. Ma il giallorosso che arde in una storia dalle poche emozioni non è riuscito a trattenersi. Mourinho sgrana gli occhi: "Di una carriera? E' successo di tutto nella mia carriera, mi è successo di tutto nella mia carriera ed è difficile dire questo. Sicuramente, parlando della mia esperienza alla Roma, la sconfitta 6-1 col Bodo è la peggiore sconfitta della mia carriera". Il derby, nel DNA, è tutto qui. Differenze abissali. (CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DELLA DOMANDA IN SALA STAMPA O SCORRI A FINE ARTICOLO)