Roma - Lazio, Portanova: “Sono fiducioso, spero in Immobile...” - VIDEO

La calata romana lo “tradisce”, ma della propria fede Daniele Portanova non ha mai fatto mistero. Laziale vero, da sempre, anche se nell'arco della sua lunga carriera in Serie A non è mai riuscito a coronare il proprio sogno. La Lazio l'ha solo incontrata da avversario, come difensore di Bologna, Siena e Genoa tra le altre. Ma oggi per il derby c'è anche lui, con il cuore biancoceleste e la certezza di sostenere una grande squadra. Ecco le sue parole a Lalaziosiamonoi.it: “Più Roma o più Lazio? Adesso come adesso più Lazio. È sempre un derby, temo questo ma sono fiducioso. La Lazio è costretta a vincere” - per coltivare un sogno del quale ancora non si parla - “È troppo presto per pensare a 'quella cosa', devono solo continuare a giocare come stanno facendo, poi a marzo si vedrà... Uomo derby? Spero Immobile”.

VIDEO - L'INTERVISTA PRE-PARTITA A PORTANOVA