Roma - Lazio, previsti oltre mille agenti. E aumenta la zona cuscinetto tra i tifosi

RASSEGNA STAMPA - Il sedicesimo "tutto esaurito" per le gare interne della Roma era facile, perché il derby è il derby. Ma questo comporta anche una serie di problemi pratici da affrontare, primo tra tutti l'ordine pubblico. Due giorni fa, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si è svolto un vertice in Prefettura e sono state messe sul tavolo le prime misure volte a garantire lo svolgimento senza problemi del match. L'area dell'Olimpico sarà divisa in tre settori d'accesso: nord, est e sud. Oggi ci sarà un altro incontro per fare il punto della situazione e stabilire eventuali misure aggiuntive. Nel frattempo, il Comune ha attivato il consueto piano trasporti, con divieti di sosta nelle strade intorno al Foro Italico, già diverse ore prima del fischio d'inizio. I tifosi potranno parcheggiare in due aree dedicate: i giallorossi in piazzale Clodio e i biancocelesti in viale VXII Olimpiade. Infine, i due club hanno voluto aumentare la zona cuscinetto tra Tevere e Distinti Nord, togliendo dalla vendita centinaia di biglietti. Da stasera partirà poi la bonifica dell'area per trovare e rimuovere oggetti utili a eventuali scontri.

