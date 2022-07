Roma, Matic e quell’aneddoto su Mihajlovic: “Mi ha fatto lasciare la nazionale, ma…”

TUTTOmercatoWEB.com

Nemanja Matic si presenta. Il nuovo acquisto della Roma, arrivato a parametro zero dopo l'esperienza con il Manchester United, ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero in cui fissa gli obiettivi. Tra le varie dichiarazioni, il centrocampista serbo ha raccontato un aneddoto sul rapporto con Sinisa Mihajlovic quando quest'ultimo ricopriva il ruolo di ct della Serbia. Queste le parole di Matic: "Ero giovane e nelle prime 3-4 partite di qualificazione per i mondiali brasiliani, non ho giocato. Mi sono reso conto che non rientravo nei suoi piani e così ho preferito lasciare la Nazionale prima che me lo dicesse lui, non rispondendo più alle convocazioni. Mai avuti però problemi personali con Sinisa. Ci siamo in seguito chiariti. Siamo andati a cena insieme e lui mi ha chiesto di tornare. L’ho fatto con piacere in occasione di un match contro la Croazia. E da lì è ripresa la mia storia con la Nazionale. Mihajlovic è un grande allenatore, una bella persona. Un uomo che esternamente può sembrare burbero ma in realtà è una persona molto dolce e gentile"