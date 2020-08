Roma, Mirante positivo al Covid-19: "Sto bene, non ho alcun sintomo" - VD

Sale l'ansia in quel di Trigoria. Dopo i due giovani della Roma Primavera, questa volta è un membro della prima squadra a essere risultato positivo al tampone per il Covid-19. Si tratta di Antonio Mirante, risultato positivo in una delle consuete visite di controllo. Il portiere, che verrà sottoposto a un ulteriore esame nelle prossime ore, ha pubblicato un video-messaggio su Instagram: "Come alcuni di voi sapranno, sono risultato positivo al test del Covid-10. Sto bene, non ho alcun sintomo. Sono ovviamente in isolamento, spero di guarire presto e riniziare il prima possibile la preparazione con i miei compagni. Vi ringrazio per i messaggi che mi state mandando".

