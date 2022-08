Roma, Mourinho chiama in causa la Lazio: “Perché non se ne parla?”

TUTTOmercatoWEB.com

È vigilia di Serie A anche per la Roma che domenica sera farà visita alla Salernitana per la prima di campionato. C'è grande attesa nell'ambiente giallorosso per vedere in scena i nuovi acquisti che hanno fomentato la piazza in questa sessione estiva. In conferenza stampa José Mourinho ha provato a smorzare un po' l'entusiasmo. Di seguito le parole del tecnico portoghese che chiama in causa anche la Lazio: "La seconda stagione significa più tempo per lavorare, più conoscenza e più consapevolezza. Per tutti gli allenatori la seconda stagione ci sono delle condizioni per fare meglio. In Europa per far meglio dobbiamo vincere l'Europa League, per farlo ci sono però squadre con un potenziale economico molto più elevato del nostro. Affronteremo questa competizione con l'obiettivo di fare il nostro gioco e fare il meglio possibile. Cercheremo di migliorare il sesto posto. In questo periodo mi stupisce quando si parla di noi, diversamente di altri: la Roma per voi è una candidata per lo scudetto, ma solo Sampdoria e Lecce hanno speso meno di noi. L'Inter e Milan ci hanno dato un bel distacco e hanno migliorato la propria squadra. C'è tanto rumore intorno a noi, mentre no di altre squadre. La Lazio ha speso 39 milioni: anche loro sono candidati? Parlando di noi si dice qualcosa di non reale. Il nostro scudetto già vinto è l'amore dei tifosi. Noi non abbiamo mai parlato di scudetto, non abbiamo mai parlato di investimenti massicci, ma solo di tempo. Uno come Ancelotti lo capisce. C'è tanta gente che vende fumo e non verità. La verità è che siamo migliorati e vogliamo fare bene, ma lasciateci lavorare e parliamo di Salernitana che sarà una gara difficile".