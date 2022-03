Roma, Mourinho e l'ansia squalifica nel derby: "Con Di Bello avevo paura..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Roma si è salvata in extremis da una sconfitta contro l'Udinese grazie a un calcio di rigore assegnato da Di Bello nei minuti di recupero che ha lasciato più di qualche dubbio a spettatori e addetti ai lavori, ma José Mourinho ha comunque avuto di che lamentarsi di avversari e arbitro. Soprattutto in termini di gestione, il tecnico giallorosso nel post partita ha detto: "Zaniolo? L'ho visto bene dal punto di vista emotivo. Gli avevo detto che l'Udinese fa prendere gialli, doveva essere intelligente e controllato perché è difficile con il loro modo di destabilizzare. E dopo la sua esperienza con Di Bello mi faceva paura, per questo penso che non si sia potuto esprimere in modo libero. Ha giocato in modo condizionato e con questo condizionamento ha fatto bene, non sono dispiaciuto". Il pensiero ovviamente era alle possibile squalifiche nel derby, che pendevano sulle teste di Zaniolo e Pellegrini, ma anche in questo caso il "pericolo" proveniva da avversari e direttore di gara, non dalle azioni dei giocatori giallorossi...