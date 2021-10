Roma, Mourinho già a rischio? I bookmakers quotano esonero e dimissioni

In più di mille apparizioni da allenatore, Mourinho non aveva mai subito sei gol in una singola partita. Lo ha fatto per la prima volta sulla panchina della Roma contro una squadra ampiamente alla portata, i norvegesi del Bodo Glimt. Un 6-1 senza storia quello rifilato dai gialloneri a Pellegrini e compagni usciti tra i fischi e le proteste dei tifosi in trasferta. Anche la Conference League, dunque, non sorride alla Roma che colleziona un'altra pessima figura europea. Adesso i giallorossi sono chiamati a voltare pagina o le conseguenze potrebbero essere disastrose. Il tour de force che li aspetta prevede Napoli, Cagliari, Milan, Bodo Glimt e Venezia. La Roma deve rispondere o rischia addirittura di perdere il suo allenatore. Non c'è ancora nulla di concreto, ma i bookmakers iniziano a quotare un possibile addio di Mou. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, l'esonero o le dimissioni del mister portoghese sembrano ancora difficili, ma non impossibili. La separazione delle strade dello Special One e del club entro Natale paga 12 volte la posta.