Roma, Mourinho: "Noi diversi dalle altre. Ha ragione Allegri..."

"Abbiamo giocato due gare con qualche punto in più rispetto allo scorso anno. Non significa niente, non dobbiamo guardare le altre ma solo a noi stessi. A gennaio magari vedremo cosa avremo fatto e dove sono gli altri. In questo momento non dobbiamo pensare a niente che non sia la prossima partita e giocare bene. Allegri ha detto che i risultati sono importanti e lo condivido al 100%. Siamo diversi da Juve, Inter e Atalanta. Loro sono già squadra con ambizione definite. Noi, no, siamo una squadra in crescita. Ovviamente siamo contenti di quanto fatto finora ma dobbiamo restare calmi". Così Jose Mourinho, tecnico della Roma, alla vigilia del match contro il Sassuolo, in merito alla crescita della squadra.