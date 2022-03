Roma, Mourinho sul derby: "La Lazio avrà una settimana per prepararlo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Roma ha strappato un pareggio con l'Udinese, segnando ancora su rigore in pieno recupero. Ora la squadra di José Mourinho avrà il ritorno degli ottavi di finale di Conference League con il Vitesse prima del derby di domenica prossima con la Lazio. Le parole del tecnico in conferenza stampa sul tema: "Sono i giocatori che si devono adattare, se le prepararssi entrambe contemporaneamente perderemmo sia in campionato che in Conference. Giovedì abbiamo una partita decisiva e non pensiamo a domenica, la Lazio invece avrà l’intera settimana per prepararsi ma probabilmente in Europa League volevano restarci".