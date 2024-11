Roma, Pellegrini: "Non siamo stupidi, non facciamo finta di nulla"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini ha parlato coi tifosi presenti all'esterno di Trigoria dopo il primo allenamento agli ordini di mister Ranieri. Queste le sue parole: "La maglia della Roma la rispetto sempre e sempre la rispetterò. Le cose a volte arrivano, altre no, ma il rispetto non manca mai. Per gli allenatori, ma soprattutto per la maglia che portiamo addosso. Lo sappiamo pure noi che le cose non stanno andando, siamo consapevoli, ma il rispetto per la Roma non manca mai.

Stiamo male come voi tifosi, la verità è che stiamo male come voi. Noi le cose le sappiamo, non siamo stupidi e non facciamo finta di nulla, non funziona così. Cerchiamo di fare tutto ciò che è nelle nostre corde, ma sentirmi dire che non c'è rispetto per la maglia non va bene, da parte mia non accadrà mai. Potete dire tutto quello che vi pare, ma non accadrà mai che non ho rispetto per la maglia. Mai".