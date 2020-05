Roma, Perez: "Ripresa? Vinciamo Europa League e arriviamo quarti"

"Sia io che i miei compagni non vedevamo l’ora di ricominciare. Siamo felici che adesso ci sia una data, il 20 giugno, per questa ripartenza che ci rende tutti felici e che credo renda felici tutte le persone, in generale, che si auguravano questo nuovo inizio del calcio e del campionato italiano" . Carles Perez, esterno della Roma, ha parlato a Sky Sport esultando per la ripartenza del campionato. L'ex Barcellona ha detto la sua sugli obiettivi della società giallorossa e ha detto: "Credo fortemente che la Roma possa vincere la Coppa (l'Europa League, ndr), è una squadra in grado di raggiungere questo obiettivo. Ritorno in Champions? Non ho nessun dubbio al riguardo e siamo tutti determinati a ripartire forte, convinti di poter raggiungere il traguardo del quarto posto".