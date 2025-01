Roma, Ranieri a Dazn: "Pellegrini? Ci avevo parlato. A Baroni ho detto..."

La Roma beffa la Lazio e vince per 2-0 il derby della Capitale. Al termine del match è intervenuto ai microfoni di DAZN il tecnico Claudio Ranieri: “Pellegrini? Ieri mi è venuto a parlare, aveva una voglia matta di essere il capitano del derby, non aspettavo altro, l’avevo messo a Milano e gli ho detto che non era entrato bene, ero convinto che avrebbe fatto bene, il gol ce l’ha nel sangue. Ora riescono a tenere le distanze, dobbiamo continuare cos. Dopo un girone d’andata non bello, dobbiamo farci vedere che ci siamo. Cerco di far stare sereni i ragazzi e di far dare tutto in campo. Mi chiamano sempre in situazioni problematiche ma io comincio a lavorare cercando di trasmettere tranquillità e voglia di fare. Perché ho detto a Baroni che mi era dispiaciuto? Mi è dispiaciuto perché il derby era filato liscio, non dovevamo fare questa cosa qua".