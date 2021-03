Roma, Rizzitelli: “Squadra senza personalità, ha paura dell’avversario”

Ruggiero Rizzitelli, ex attaccante della Roma, ha commentato l'ennesima pessima figura dei giallorossi contro una big del campionato italiano. Queste le sue parole negli studi di Roma Tv dopo la sconfitta con il Napoli: "I numeri dicono che questa squadra non ha personalità e cattiveria con le big. Nel primo tempo la Roma rinuncia a giocare, e nonostante resti nella sua metà campo ha paura dell’avversario, con il Napoli che si permette di divertirsi. Non è questione fisica perchè nel secondo tempo qualcosa la Roma ha fatto, è questione di mentalità: preparare una partita solo per difendersi. La Roma non ha un Villar in questo momento, rinunciando a lui ci si è schiacciati in area di rigore e si giocava lanciando la palla lunga su Dzeko che faceva la lotta coi due centrali. Dai primi passaggi si giocava per spazzare dall'area, per scacciare la paura. I giocatori con la mentalità giusta ti fanno male, e il Napoli ha fatto male".