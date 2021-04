Roma, Rudi Garcia ci crede: "Può succedere di tutto al ritorno"

Conosce bene l'ambiente Roma l'allenatore del Lione Rudi Garcia che intervistato ai microfoni di Sky Sport ha voluto augurare ai giallorossi di passare il turno nonostante la sonora sconfitta maturata contro lo United per 6-2: "Seguo tutti i campionati, la Serie A più da vicino. Ovviamente ho visto la gara di Manchester, il risultato non è chiaramente buono ma spero che possa arrivare lo stesso la finale. Il problema potrebbe non essere fare quattro gol, ma non subirne. Può comunque succedere di tutto e spero che la Roma possa passare. I giallorossi si meritano di vincere qualcosa in breve tempo".

