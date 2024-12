Roma, Saelemaekers già pensa alla Lazio: "Sto pensando a..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della partita di Coppa Italia, vinta dalla Roma contro la Sampdoria per 4-1, l'esterno giallorosso Alexis Saelemaekers è intervenuto in conferenza stampa dall'Olimpico, rispondendo a una domanda in cui venivano citati i prossimi impegni del club romanista, tra i quali Parma, Milan e Lazio: "Penso che sono importanti tutte le partite. Sono stati mesi difficili e ora stiamo piano piano ritrovando la Roma che conosciamo tutti. Guardiamo partita per partita e lavoriamo tanto in allenamento. Dobbiamo andare avanti così".