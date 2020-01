Roma, Santon: "C'è rammarico, meritavamo la vittoria. Abbiamo dominato!"

Davide Santon ha espresso ai microfoni di Sky Sport tutto il proprio rammarico per il pareggio di questo pomeriggio contro la Lazio: “La partita è stata dominata dalla Roma, l’avevamo preparata bene. Il possesso palla ce l’abbiamo avuto sempre noi, c’è rammarico per un pareggio che per noi non c’era, meritavamo la vittoria. Eravamo noi esterni bassi, ma io in fase d’impostazione facevo il terzo centrale. Abbiamo scelto la marcatura preventiva cercando di fermare il contrattacco della Lazio. In avanti abbiamo avuto tante occasioni, dovevamo sfruttarle. Fiducia nella corsa al quarto posto? Sì, sicuramente sì, dopo una partita così la fiducia è alta. Siamo quarti, tutte le partite ce le giochiamo per vincere. Il quarto posto è un obiettivo importante per noi. Cosa è cambiato? L’atteggiamento, specialmente in un derby, non puoi sbagliarlo. E’ stato fondamentale, abbiamo dominato in tutto. C’è rammarico”.ù

