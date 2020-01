DIRETTA - Lazio, Inzaghi in conferenza: segui il live su Lalaziosiamonoi

[PREMI F5 PER AGGIORNARE]

E anche il derby di ritorno finisce 1-1. Al gol di Dzeko ha risposto Acerbi, con la Lazio che mantiene le distanze rispetto a Roma e Atalanta (ieri vittoriosa contro il Torino). Al termine del match il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, commenterà il match in conferenza stampa. Segui la diretta de Lalaziosiamonoi.it.

Deluso dalla squadra?

“La Roma è stata più brava di noi, è giusto ammetterlo. Bisogna vedere dove iniziano i meriti della Roma e dove finiscono i nostri demeriti. Mi aspettavo di più, però la Roma ha fatto una grande partita, ha vinto molti duelli individuali. Ho fatto i complimenti a Fonseca e ci teniamo stretto questo punto”.

Atteggiamento troppo passivo?

"Siamo abituati abbastanza bene, sapevamo che ci avrebbero pressato. Abbiamo sbagliato tecnicamente, qualche giocatore non al meglio, non riuscivamo a uscire con la solita pulizia da dietro. Speriamo che calasse nella ripresa invece non è successo".

Le condizioni di Correa?

“C’è la speranza che sia un crampo, mancava da 20 giorni, ma non c’erano i presupposti che accadesse questo. Aveva fatto bene negli ultimi allenamenti, lo avrei voluto cambiare insieme a Luis Alberto. Avevo paura ci potesse essere un altro infortunio”.

Come sarà la stagione da qui alla fine?

“Sarà un campionato intenso, dove ci saranno 18 finali. Ogni partita avrà delle grandi insidie. Dovrò recuperare qualche giocatore, che mi possa dare rotazioni. I punti disponibili sono tantissimi, le altre quattro sono grandissime squadre. Dovremo essere molto concentrati da qui alla fine”.

