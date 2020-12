Roma - Sassuolo, lo sfogo di Pellegrini: "Continuate a insultare tutti, falliti!" - FT

Quella di oggi è stata una giornata tutt'altro che positiva per Lorenzo Pellegrini, costretto a lasciare il campo durante Roma - Sassuolo dopo lo scontro di gioco con Obiang. Per lui un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, che lo terrà probabilmente ai box per qualche giorno. Il centrocampista intanto ha risposto tramite Instagram alle critiche ricevute dalla squadra guidata da Fonseca. Di seguito, il duro sfogo dell'ex Sassuolo: "Voi continuate a parlare ed insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia... falliti! Forza Roma, forza questo grande gruppo".

