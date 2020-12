Calciomercato, Bieganski rivela: "Per ora ho rifiutato l'offerta della Lazio, ma un giorno spero di giocarci..."

Jan Bieganski, in un'intervista rilasciata a sportowefakty.wp, ha rivelato l'interesse della Lazio. Il centrocampista classe 2002 ha spiegato di aver rifiutato l'offerta del club biancoceleste poiché non si sente ancora pronto a un salto così importate, dalla seconda divisione polacca alla Serie A. Nel futuro, tuttavia, il giovane talento legato al club in cui milita da un contratto che scadrà nel dicembre 2020, non esclude l'approdo in Italia. Il ragazzo, che ha collezionato 12 presenze in stagione, ha spiegato: "È vero, c'è da tempo un'offerta della Lazio, e devo ammetterlo: è molto allettante. Ci ho pensato a lungo, ma dopo aver consultato i miei genitori e agenti, siamo giunti alla conclusione che oggi il salto dalla Premier League polacca alla Lazio sarebbe stato troppo grande. Abbiamo deciso che il mio percorso di carriera porterà alla PKO Ekstraklasa (massima serie del campionato polacco, ndr). Questo è il passo giusto per il mio sviluppo. Tuttavia, spero che l'argomento possa tornare. Ho guardato la Lazio negli ultimi mesi, la società mi è piaciuta. Sarebbe bello un giorno andare in un posto del genere".

