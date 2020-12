SONDAGGIO - Spezia - Lazio: ecco il vostro migliore in campo

SPEZIA LAZIO SONDAGGIO - Sergej Milinkovic Savic è il vostro migliore in campo. Il serbo ha vinto per distacco la palma dell'uomo partita. Il centrocampista, autore del secondo gol con uno splendido calcio di punizione, è stato scelto dal 53,54% dei voti. Medaglia d'argento per Ciro Immobile, ancora a segno, che ha raccolto il 15,92% delle preferenze. Bronzo per Pepe Reina con il 15,27%, mentre quarto è Andreas Pereira con il 10,24%.

La Lazio torna a vincere in campionato e supera per 2-1 lo Spezia. Un match duro e difficile per i biancocelesti che hanno sofferto il gioco bianconero ma hanno portato a casa l'intera posta in palio da grande squadre. A decidere il match ci hanno pensato Immobile e Milinkovic Savic. Adesso la palla passa a voi che potete scegliere il vostro migliore in campo tra le aquile.

