Bruges, Mignolet: "Dobbiamo crederci. Lazio obbligata a qualificarsi, possiamo approfittarne"

Archiviata la sfida di campionato contro lo Spezia, in casa Lazio è partita la preparazione per la sfida di Champions League contro il Bruges, in programma martedì all'Olimpico. Simon Mignolet, protagonista di un'ottima prova contro il Sint-Truiden, ha parlato della sfida contro i biancocelesti, l'ultima della fase a gironi. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da voetbalnieuws.be: "Dobbiamo crederci dall'inizio. Immobile e Luis Alberto non hanno giocato qui in Belgio, ma abbiamo affrontato comunque una Lazio forte. Abbiamo dimostrato di essere alla pari. Poi abbiamo fatto una bella partita contro lo Zenit. Adesso possiamo giocare a calcio in libertà, lo scenario inverso rispetto alla Lazio. Loro giocano in casa e sono obbligati a qualificarsi per la posizione attuale in classifica. Forse possiamo approfittarne".

