FORMELLO - Lazio, Correa e Patric a riposo: rifinitura decisiva

FORMELLO - La seduta di scarico è già quella dell'antivigilia. Sono i ritmi Champions, la Lazio tornerà in campo martedì per giocarsi l'accesso agli ottavi. Su quello di Formello, di campo, stamattina si vedono soltanto i calciatori non impiegati ieri con lo Spezia o utilizzati nel corso del secondo tempo (fatta eccezione di Caicedo, che era alle prese con un fastidio all'adduttore prima del match). Da valutare ci sono le condizioni del Panterone, oltre a quelle di Patric e Correa, entrambi assenti nella sgambata di oggi. Lo spagnolo è finito in tribuna per un forte torcicollo, il Tucu è rimasto in panchina per tutta la gara a causa di un risentimento al polpaccio (si era fermato durante la rifinitura di venerdì). Out Muriqi (stirato) e Lulic (la solita caviglia e comunque è fuori dalla lista europea). Domani pomeriggio scatteranno le prove tattiche, la speranza di Inzaghi è quella di non dover scegliere gli uomini per motivazioni fisiche.