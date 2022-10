Roma, Smalling come Milinkovic ma Sacchi...

Due pesi e due misure. Tutti i tifosi della Lazio e non solo hanno ancora negli occhi e nella mente il cartellino giallo che il direttore di gara Manganiello ha sventolato ai danni di Milinkovic nella gara contro la Salernitana. Un'ammonizione pesante che non permetterà al Sergente di giocare il derby della Capitale. Assurda la decisione dell'arbitro che ha punito il biancoceleste di fatto per un semplice scontro di gioco.

Lo stesso non è accaduto in casa Roma dove Sacchi non ha punito l'intervento di Smallig. Il difensore della Roma si è reso protagonista di quello che si chiama "step on foot" ovvero il fallo commesso schiacciando col piede un piede dell’avversario. Questo ha chiaramente fatto Smalling con Kallon, il suo intervento non ha portato neanche a un richiamo verbale, tanto meno a un cartellino.