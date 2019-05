Roma, Talenti in rivolta contro il trasbordo dei rifiuti AMA: fra proteste in piazza e una marcia indietro che non convince - VIDEO

Continua la protesta del quartiere Talenti contro il sito di trasbordo dei rifiuti in Via Ave Ninchi, in una zona densamente popolata e colma di scuole e spazi verdi. Ieri il malumore è montato in piazza dove in tanti si sono riuniti e detti pronti alle barricate per evitare un sito di trasbordo in una zona residenziale. Non hanno convinto le parole arrivate nel pomeriggio da parte di Virginia Raggi: “Non saremo noi a vessare i cittadini della zona Talenti: l’esperienza del TMB Salario, che i nostri predecessori hanno voluto, è chiusa e non abbiamo alcuna intenzione di far sostare o trattare la spazzatura a via Ave Ninchi. Il trasbordo dei rifiuti, ossia il semplice trasferimento di essi da un mezzo più piccolo ad un mezzo più grande, è un’attività necessaria per condurre il carico negli impianti e si svolge già in diverse zone della città con un impatto minimo su chi le abita. Dunque non ci sarà alcuna trasferenza, stoccaggio o simili. Inoltre, ricordiamo che tale trasbordo è previsto solo temporaneamente. Strumentalizzare le notizie, creando inutili allarmismi non fa bene a nessuno, tanto meno ai cittadini”. Non hanno convinto per il contenuto delle affermazioni del sindaco e per quelle che sono state le dichiarazioni in piazza dell'ex minisindaca di Montesacro, Roberta Capoccioni: “Non si farà niente a via Ave Ninchi. Però, per il futuro, è importante individuare un’altra area del Municipio, vicino al Raccordo“. Il popolo di Talenti dice no anche ad altri siti all'interno nel GRA o comunque in zone giudicate troppo vicine alle case. Francesco Filini di Fratelli d'Italia trova così l'appoggio dei residenti: “3000 firme online su change.org in poche ore, cittadini accorsi in massa all’assemblea per organizzare la protesta, la Raggi corre ai ripari e ci fa sapere che non ci sarà nessun sito a Talenti. Se pensa che basta un video ambiguo su Facebook a fermarci si sbaglia di grosso, finché non avremo la certezza ufficiale non ci fermeremo”. Sulla stessa linea d'onda il Partito Democratico con Riccardo Corbucci: “Questi grillini, cacciati dai cittadini nel Municipio III, non si rassegnano a voler dettar legge sui nostri quartieri. L’ex minisindaca Capoccioni afferma che l’area di trasferimento rifiuti non si farà a Talenti, ma comunque nel nostro Municipio. Noi saremo contrari ovunque la Raggi penserà di farla. La sindaca venga a metterci la faccia ed eviti altre brutte figure all’ex Presidente del Municipio”. Fra dichiarazioni dei vari schieramenti quel che è certo è l'incertezza e la sensazione di frustrazione che vivono gli abitandi del III Municipio, pronti oggi a radunarsi di nuovo intorno alle 17.30.