Roma, Tiago Pinto: “Lazio? Non ci nascondiamo dietro l’arbitraggio ma ci sentiamo danneggiati”

La Lazio si è aggiudicata il derby dominando sui rivali, la sconfitta brucia ancora in casa Roma che non riesce a darsi pace. Il direttore sportivo dei giallorossi, Tiago Pinto è tornato ancora sulla questione ai microfoni di Sky prima della gara in Conference League dichiarando: “La Roma non si nasconde dietro niente e nessuno per i risultati. La prima cosa che dobbiamo fare è capire internamente cosa dobbiamo migliorare, ma noi purtroppo in tre gare abbiamo avuto criteri diversi in tema arbitrale. Non vogliamo guerra o confusione, ma non possiamo nascondere che siamo rimasti un po' arrabbiati per le gare con Udinese e Lazio dove ci sono stati criteri arbitrali diversi che ci hanno danneggiati. Ma finisce qui, non vogliamo fare la guerra con nessuno, la Roma è sempre stata una squadra collaborativa”

