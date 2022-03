Roma, tifosi furiosi: la moglie di Veretout positiva al Covid non rinuncia alla festa a Montecarlo

TUTTOmercatoWEB.com

Questione spinosa in casa Roma che non riguarda il campo ma Jordan Veretout, o meglio la moglie Sabrina. Il tecnico giallorosso Mourinho ha infatti concesso il weekend libero alla squadra e la famiglia Veretout è partita alla volta di Montecarlo per festeggiare il suo compleanno. La moglie del calciatore ha però reso noto sui social di essere risultata positiva al Covid ma che nonostante questo non avrebbe annullato la festa con i suoi amici.

Tutta la giornata, festa compresa, è stata raccontata sui social e ha scatenato ovviamente i commenti dei tifosi della Roma che non hanno gradito il comportamento della Veretout prendendosela anche con il calciatore.