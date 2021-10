Roma travolta 6-1 dal Bodo Glimt, Caputi: "Umiliante e imbarazzante"

Risultato sconcertante quello maturato dalla Roma in casa del Bodo Glimt. In terra norvegese i giallorossi vengono travolti per 6-1 mantenendo la tradizione europea negativa relativamente alle goleade subite. Anche Massimo Caputi, giornalista Rai, si è espresso su quanto accaduto: "Umiliante e imbarazzante sconfitta della Roma in Conference League, il clamoroso 6-1 non ammette giustificazioni ed entra in negativo nella storia dei giallorossi" ha scritto su Twitter "Con le presunte seconde linee, poi con alcuni importanti titolari la Roma è totalmente naufragata".

