Roma, vertice con la sindaca Raggi per lo stadio: la situazione

Oggi è andato in scena un incontro tra la sindaca Virginia Raggi e alcuni dirigenti della Roma. Il tema è stato quello dello stadio dopo l'abbandono del progetto Tor di Valle. Come riporta La Repubblica, sono diverse le ipotesi sul tavolo, tra cui quella dei Mercati Generali e dell’ex Gazometro (zona Ostiense), che sarebbe in cima nella lista dei desideri della proprietà giallorossa.

