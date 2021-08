MARIENFELD GIORNO 2 - Lazio, partitella e lavoro tattico. Attaccanti on fire - FT

AGGIORNAMENTO ORE 19.12 - Termina l'intera seduta. Domani allenamento mattutino e nel pomeriggio amichevole con il Meppen.

AGGIORNAMENTO ORE 18.54 - L'allenamento si conclude con una sessione di tiri in porta e punizioni: Correa, Raul Moro, Luis Alberto, Muriqi, Jony, Luka Romero, André Anderson e Felipe Anderson sfidano Adamonis e Reina. Disposte anche le sagome per la prova dei tiri piazzati: stavolta Reina ha davanti Milinkovic, Cataldi e Raul Moro. I tre si dilettano anche sui rigori.

AGGIORNAMENTO ORE 18.45 - Continua l'approfondimento degli aspetti tattici in vista dell'amichevole di domani. Una squadra lavora con Martusciello e Picchioni, l'altra con Sarri e Ianni: lavoro sulle situazioni da palla inattiva (punizioni e rimesse laterali) in fase difensiva e offensiva.

AGGIORNAMENTO ORE 18.33 - Dopo la partitella di nuovo fase tattica. Sarri riparte con le indicazioni ai giocatori a tutto campo: esercitazioni in funzione della tattica di gioco di domani nell'amichevole contro il Meppen.

AGGIORNAMENTO ORE 18.31 - Finisce la partitella 2-2 tra celesti e arancioni. La squadra risistema la porta al suo posto.

AGGIORNAMENTO ORE 18.29 - Ancora Ciro Immobile in gol. Bomba del neo campione d'Europa dalla distanza su cui Reina non può nulla. Gli arancioni pareggiano.

AGGIORNAMENTO ORE 18.21 - Finisce il primo tempo con una grande parata di Strakosha su tiro di Felipe Anderson. All'intervallo nei celesti dentro Muriqi per Caicedo e Vavro per Patric, negli arancioni Raul Moro per Jony, André Anderson per Akpa Akpro. Nel frattempo Correa porta in vantaggio i celesti, servito con un grande assist di tacco di Muriqi. Esultanza stile campionato per il Tucu.

AGGIORNAMENTO ORE 18.18 - Immobile sblocca la partita per gli arancioni, Felipe Anderson pareggia per i celesti.

AGGIORNAMENTO ORE 18.10 - Finita la fase tattica, la squadra si dirige verso la porta davanti alla quale stavano lavorando i portieri per spostarla a centrocampo. Al via la partita a campo ridotto. Le formazioni:

Arancioni (4-3-3) - Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu, Kamenovic; Akpa Akpro, Leiva, Luis Alberto; Luka Romero, Immobile, Jony.

Celesti (4-3-3) - Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Escalante, Cataldi; Felipe Anderson, Caicedo, Correa.

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 - I giocatori di movimento iniziano la fase tattica, con i movimenti dieci contro zero sempre secondo lo spartito del 4-3-3. Vengono provati i movimenti che Sarri spera di rivedere anche nell'amichevole di domani contro il Meppen (fischio d'inizio ore 18.30).

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 - Finito il torello di riscaldamento inizia il lavoro sul campo con i preparatori atletici. Nessuno si muove in modo differenziato, tutti in gruppo. I portieri iniziano invece le esercitazioni con Nenci e Grigioni.

MARIENFELD POMERIGGIO - Secondo giorno di ritiro a Marienfeld, la Lazio scende in campo per la seduta del pomeriggio. Cambiato il campo rispetto a quello di ieri e della mattinata di oggi, i giocatori iniziano con una serie di passaggi il riscaldamento (foto prese da Lazio Style Channel e canali social biancocelesti). Dopo la distribuzione delle casacche da parte di Sarri e del suo vice Martusciello inizia il torello. Ritmi da subito molto alti.

