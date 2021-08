MARIENFELD GIORNO 2 - Lazio, prove tattiche per gli attaccanti. Felipe Anderson ok

AGGIORNAMENTO ORE 12.20 - Termina con le esercitazioni tattiche degli attaccanti la seduta mattutina. Ci si è concentrati sulle fonti di gioco e sul lavoro degli esterni. Mentre la squadra abbandonava il campo, Luka Romero e Raul Moro si sono fermati a bordocampo per dei palleggi acrobatici.

AGGIORNAMENTO ORE 11.45 - Centrocampisti e attaccanti sono sul campo per il lavoro di forza che in precedenza avevano svolto i difensori. Presente anche Felipe Anderson, che negli ultimi giorni non era al meglio.

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 - Iniziate le prove tattiche della difesa agli ordini di Sarri. Si sta lavorando sul mantenimento della linea sotto la supervisione anche del drone. Il resto del gruppo è all'interno della palestra per terminare il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 - Arrivano sul terreno di gioco anche i centrocampisti e gli attaccanti.

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 - Difensori in campo per lavorare con i preparatori Losi e Ranzato. Reparto diviso in tre: Radu, Vavro e Kamenovic; Hysaj, Patric e Marusic. Lazzari e Luiz Felipe. Suda a parte Francesco Acerbi, inquadrato dalle telecamere di Lazio Style Channel: esercitazioni incentrate sulla forza con Alessandro Fonte.

Secondo giorno di ritiro tedesco per la Lazio di Sarri. Risveglio muscolare per la squadra prima dell'inizio della seduta.

