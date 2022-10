Romagnoli, Cucchi cede all’emozione: “Che capolavoro. Il nostro…” - FOTO

Bellissima prestazione e vittoria della Lazio che all’Olimpico ha travolto lo Spezia, facendo un rientro in grande stile in campionato dopo la sosta per le nazionali. Giornata intensa dal punto di vista emotivo e piena di momenti bellissimi, che difficilmente chi li ha vissuti in prima persona dimenticherà. C'è però una circostanza particolare, che racchiude tutto quello che di bello è accaduto oggi: il gol di Romagnoli. Non ha resistito all’emozione Roberto Cucchi che forse, come tutti, aspettava questo momento sin da quando il difensore è arrivato nella Capitale. Questo il messaggio del giornalista sui social: "Che capolavoro di gol il “nostro”Alessio…"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE