Rummenigge: "A Roma sognano, ma non credo possano vincere il titolo"

Intervistato da "La Gazzetta dello Sport" l'ex calciatore dell'Inter Karl-Heinze Rummenigge ha fatto un punto sulla prossima Serie A. Naturalmente non poteva mancare una considerazione sulla formazione nerazzurra in cui ha militato dal 1895 al 1987.

JUVENTUS - "Di Maria può ancora dare qualcosa, è un giocatore valido. Penso che per vincere è importante avere un buon mix tra giovani e giocatori d'esperienza. Al Bayern Monaco abbiamo vinto molto con questa strategia. Se la Juve parte bene può tornare quella vincente di qualche anno fa. De Ligt vale 67 milioni di euro? Sarà il campo a dirlo, Mino Raiola in passato ce lo aveva consigliato più volte".

MILAN - "Lo scorso anno mi ha sorpreso, ma l'Inter ha sprecato troppo e i rossoneri sono stati bravi ad approfittarne. De Ketelaere è un buon giocatore, deve però avere il tempo di adattarsi visto che arriva da un altro campionato".

INTER - "Già lo scorso anno aveva la squadra più forte, adesso con il ritorno di Lukaku si è rinforzata ulteriormente. Marotta ha messo a segno una grandissima operazione riportandolo a Milano".

ROMA - "Sono riemersi dopo tanti anni senza vincere nulla. Mourinho ha fatto bene in passato e le premesse sembrano buone visti gli acquisti effettuati dalla dirigenza. La piazza sogna qualcosa in più, ma non credo possano vincere lo scudetto. La grande favorita a mio avviso è l'Inter".