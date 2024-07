Saarbrücken, il ds Luginger: "Da noi Sardo ha la possibilità di crescere al meglio"

Jacopo Sardo ha lasciato ufficialmente la Lazio. Il giovane centrocampista ha scelto di unirsi Saarbrücken in Serie C tedesca, società satellite del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Nell'annuncio dell'acquisto, il diesse del club Jürgen Luginger ha parlato del calciatore e delle sue qualità. Ecco cosa ha detto: "Siamo felici di accogliere un giocatore così giovane e così talentuoso nella nostra squadra. Jacopo a Saarbrücken ha la possibilità di crescere e di portare avanti promettente carriera. Siamo sicuri che sarà un'aggiunta preziosa per la nostra squadra".