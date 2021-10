Sacchi non ha dubbi: "Fischi a Donnarumma? I tradimenti vengono ripagati!"

"Cosa penso dei fischi di S.Siro a Donnarumma? Io non ho mai fischiato in vita mia, e mia figlia diceva che non ero un bravo allenatore perché non fischiavo. Però a volte però questi fischi le persone se li vanno a cercare: evidentemente, c'è stato un tradimento e, non nel calcio ma nella vita di tutti i giorni, i tradimenti vengono ripagati. Quindi non meravigliamoci per qualche fischio". Ha parlato così Arrigo Sacchi a margine del Festival dello Sport a Trento.

CORSA AL TITOLO - Dopo aver parlato del Milan di oggi, l'ex tecnico si è espresso sulla lotta per lo scudetto: "La favorita d'obbligo era la Juventus. Ha avuto una partenza non buona ma se davanti dormiranno può darsi che la Juve torni importante: sono curioso di vedere che cosa faranno, potrebbero recuperare. Il Napoli è davanti, ma dovrà acquisire una mentalità che non sempre ha avuto".

