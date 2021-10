Salernitana, il generale Marchetti in ritiro con la squadra. E sulla cessione...

Alle 15 all'Arechi ci sarà il nuovo esordio di Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana. La partita contro l'Empoli segnerà il ritorno in granata (dopo la parentesi tra il 2017 e il 2018) del sostituto di Fabrizio Castori. Come riporta Tuttomercatoweb.com in mattinata è arrivato in ritiro l'amministratore unico del club, il generale Ugo Marchetti: la società vuole fare sentire tutto il suo supporto al nuovo tecnico in una fase di campionato molto delicata. Nel frattempo il generale Marchetti in settimana si è dedicato alla chiusura del bilancio al 30 giugno 2021, che dovrà essere approvato dai soci, ovvero i due trustee. Il documento sarà uno spartiacque per la cessione della società.

