PRIMAVERA - Lazio, poker al Cesena e primato in classifica

Quattro gol, tre punti e primato del girone. Aspettando il risultato tra Frosinone, la Lazio si prende la testa del Gruppo B di Primavera 2 grazie al poker rifilato al Cesena. Partita sulla carta tutt'altro che semplice per la squadra di Calori al Fersini, che riesce però a dominare l'avversario fin dalle prime battute. Il gol del vantaggio arriva dopo 18 minuti, con Etienne Tare bravo a sfruttare l'assist di Crespi. Biancocelesti vicini al raddoppio con Ferro, ma il pallone si stampa sulla traversa. A inizio ripresa pareggio degli ospiti con Francesconi, ma la reazione della Lazio è immediata: tre minuti e Ruggeri riporta avanti i compagni. Del solito Bertini il gol alla mezz'ora del secondo tempo per il 3-1. Nel finale ancora emozioni, con Shpendi che accorcia per il Cesena e in pieno recupero Schuan rimette due reti di distanza tra sé e gli avversari. Vittoria importantissima per la Lazio, che tra una settimana sarà impegnata ad Ascoli per la settima giornata. Fin qui sono arrivati cinque successi e una sola sconfitta.