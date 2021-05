Salernitana, Kiyine: "Qui ho imparato tanto. Futuro? Vorrei restare ma..."

Ha conquistato un'inaspettata promozione in Serie A con la maglia della Salernitana, Sofian Kiyine. In prestito dalla Lazio, il calciatore marocchino ha parlato in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei del suo futuro: " In questi anni in Italia ho imparato l’equilibrio. Bisogna valutare bene il momento in cui si può forzare la giocata. Futuro? Sono legatissimo a Salerno e mi piacerebbe restare. Ma non dipende da me ".

ll caso Superlega alla Corte di Giustizia Europea: il comunicato

Sarri - Lazio, social sempre più protagonisti: dopo l'emoticon anche l'hashtag è virale

TORNA ALLA HOME PAGE