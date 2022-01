Salernitana, la Asl blocca il gruppo squadra: il comunicato del club

AGGIORNAMENTO 19:50 - La Salernitana ha pubblicato un comunicato per chiarire la questione: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito degli ulteriori 5 casi di positività nel gruppo squadra accertati nella giornata di ieri, l’ASL di Salerno ha disposto: l’isolamento di 10 giorni per i tesserati risultati positivi, la quarantena domiciliare di 5 giorni per i componenti del gruppo squadra contatti stretti dei tesserati positivi con green pass valido, la quarantena domiciliare di 10 giorni per i componenti del gruppo squadra contatti stretti dei tesserati positivi con ciclo vaccinale non completo o non vaccinati. L’ASL di Salerno ha infine disposto, per motivi di pubblica sanità, che tutti i tesserati rientranti in queste categorie non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali. Preso atto delle disposizioni dell’ASL di Salerno, l’U.S. Salernitana 1919 ha inoltrato comunicazione alla Lega Serie A al fine di chiedere il rinvio della gara Salernitana – Venezia in programma il prossimo giovedì 6 gennaio".

Per la seconda volta consecutiva la Asl blocca la Salernitana, impedendole di giocare la partita con il Venezia. I granata non hanno disputato l'ultima partita del 2021 contro l'Udinese e molto probabilmente non giocherà la prima del 2022 con i veneti. La Asl di Salerno ha comunicato la quarantena domiciliare (di 5 giorni per i vaccinati e di 10 giorni per i non vaccinati) per il gruppo squadra, in quanto a contatto con i 9 compagni risultati positivi al Covid. Come si comporterà la Lega in merito? La società ha chiesto il rinvio della partita, si attendono comunicazioni ufficiali da parte delle istituzioni.