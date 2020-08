Salernitana, la contestazione contro Lotito va avanti: striscione dei tifosi a Formello - FOTO

Salerno in rivolta contro Lotito. Il mancato accesso ai playoff e un mercato costantemente subordinato a quello della Lazio ha fatto esplodere la contestazione da parte della frangia più estrema del tifo granata. Il "Direttivo Salerno" ha sorpreso tutti con un gesto molto forte: striscione a Roma, precisamente nei pressi del centro sportivo di Formello, e richiesta ufficiale per Lotito di non tornare più a a Salerno. "Ogni anno lo stesso ritornello, restatene qui nella tua Formello... Claudio Lotito a Salerno non sei più gradito", queste le parole utilizzate dai sostenitori della Salernitana per esprimere tutto il disappunto nei confronti della proprietà.